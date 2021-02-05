РИАМО - 5 фев. Отделу реставрации и консервации Серпуховского историко-художественного музея исполняется 25 лет, за эти годы его сотрудниками-реставраторами возвращены к жизни свыше 500 предметов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Реставрация – длительный, сложный и важный процесс по сохранению памятников материальной культуры. Иконы, живопись, рамы, мебель, скульптура, ткани – все эти восстановленные произведения сегодня радуют посетителей, многие из которых даже не догадываются, что когда-то эти шедевры были серьезно повреждены.

«Это картина Давида Бурлюка «Шаман», отреставрированная специально к межмузейной выставке «Мир, сотворенный заново»; диван, принадлежащий Анне Васильевне Мараевой, восстановленный к мемориальной выставке «Анна Мараева. Жизнь и вера», – говорится в сообщении.

А на этой неделе в постоянную экспозицию музея вернулась рама с рельефным декором к картине Алексея Алексеевича Харламова «Портрет девушки». Теперь она вновь дополняет великолепный ансамбль Белого зала.

В настоящее время музей готовит специальный проект, приуроченный к 25-летию отдела. Посетители смогут пройтись по специальному «реставрационному маршруту» музея и узнать историю возвращенных к жизни экспонатов. Также в музее будут проходить встречи с реставраторами.