РИАМО - 5 фев. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в заказном убийстве молодой женщины на юго-западе Москвы, следствию удалось доказать их причастность к преступлению, сообщила РИАМО в пятницу старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Убийство произошло в конце декабря прошлого года около жилого дома по улице Профсоюзной. Убийца несколько раз выстрелил в молодую женщину. Ее госпитализировали, но спасти не удалось.

«В настоящее время все соучастники доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», – сказала Иванова.

Правоохранителям удалось установить причастность к преступлению задержанных. На них вышли из-за улики – орудия убийства, которое нападавший выбросил, скрываясь с места преступления. Так, были найдены генетические следы стрелявшего.

Действиям соучастников дадут дополнительную квалификацию. Расследование продолжается.