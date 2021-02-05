РИАМО - 5 фев. Около 40% людей, прошедших вакцининацию от коронавируса в Подмосковье, – это жители старшего возраста, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

На данный момент в регионе прививку сделали более 116 тысяч человек. Так, 90-летний ветеран труда Валентин Лабутин из Домодедова сделал уже вторую прививку.

«Вакцинация - это жизненная необходимость. И не только для меня, но и для окружающих, я ведь живу в семье. Сам не хочу болеть и заразить никого не хочу. Уколы я переношу хорошо, никогда не ощущал боли, не было ни температуры, ни повышенного давления, ни каких-либо побочных эффектов. Так что чувствую себя прекрасно», - сказал Лабутин.

Повторный укол сделала и 88-летняя учительница математики Валентина Бобылева.

«Я работаю в школе, поэтому прививку решила обязательно сделать. Не могу подвергать риску детей. После первого укола чувствовала себя нормально, никаких негативных изменений не наблюдала», - отметила учительница.

А вот 99-летней Елене Гавриловой из Дмитрова вторая инъекция предстоит 9 февраля.

«У нас организована выездная вакцинация от коронавирусной инфекции. Пару недель назад мы побывали в центре социальной защиты, где привили самую старшую на данный момент пациентку в городе», - рассказал главврач Дмитровской больницы Александр Авакян.

Он уточнил, что пожилую женщину предварительно осмотрел врач-терапевт, который не выявил противопоказаний. После укола осложнений не отмечалось. Второй этап вакцинации будет также проведен в рамках выезда.

Для эффективной защиты от коронавируса необходимо сделать именно два укола с интервалом в три недели. Только так вакцина позволит сформировать длительный иммунитет.

«Вакцина двухкомпонентная, поэтому смысла делать лишь один укол нет. Обязательно нужен второй», - отметила старшая медсестра Растуновской поликлиники Нина Челпанова.

В Московской области продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах. Вакцинация проводится бесплатно и исключительно добровольно.

В Подмосковье поступило еще более 40 тысяч доз вакцины «Спутник V», всего в регион поступило 214 тысяч доз вакцины от Covid-19.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

5 ФЕВРАЛЯ

- Очное обучение в вузах Подмосковья возобновят 8 февраля. В учебных заведениях должны соблюдаться меры эпидбезопасности.



- Российских разработчиков вакцины от Covid могут номинировать на Нобелевскую премию. Однако могут быть и предложения относительно разработчиков совершенно нового класса вакцин.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Исследование пятой вакцины от коронавируса завершат в РФ до конца 2021 г. Она захватывает весь необходимый потенциал вирусных угроз, особенно в осенне-весенний период.

- Очное обучение студентов возобновляется в Москве с 8 февраля. Для студентов разблокируют карты для льготного и бесплатного проезда.

- В Подмосковье поступило еще более 40 тысяч доз вакцины «Спутник V». Всего в регион поступило 214 тысяч доз вакцины от Covid-19.

- Более 116 тыс человек привились в Подмосковье от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и исключительно на добровольной основе.

- За сутки в России зарегистрировали 16 688 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 946 больных. В Москве - 2 032.