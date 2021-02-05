РИАМО - 5 фев. Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Инжинириум МГТУ имени Н. Э. Баумана» открыли в подмосковном Одинцове, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Инжинириум МГТУ имени Н. Э. Баумана ставит перед собой такие задачи, как проектная деятельность, «выращивание» кадрового потенциала, которого катастрофически не хватает, научников, также это и малое среднее предпринимательство, которое помогает детям найти свое место», - сказала начальник управления науки и инноваций министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Александра Антонова.

Она отметила, что министерство занимается созданием центров молодежного инновационного творчества, а также выделяет им субсидии - на открытие, аренду помещений, зарплату сотрудников и так далее.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов добавил, что открытие ЦМИТа стало очень важным событием для муниципалитета.

«Для нас это очень важное событие. Инжинириум - это уже бренд. Это территория, где дети могут созидать, творить, общаться. Уже никто не представляет развитие мира без таких технологий, как программирование, искусственный интеллект, виртуальная реальность, и всему этому здесь будут обучать детей и подростков с пяти лет», - сказал Иванов.

Центры молодежного инновационного творчества имеют образовательную и производственную функции. В подмосковных ЦМИТах можно научиться собирать роботов, делать 3D-модели на промышленном оборудовании, а также познакомиться с технологией лазерной резки и фрезерной обработки.