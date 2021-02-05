РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 фев. Волонтеры Котельников доставили продуктовые наборы жителям округа во Всемирный день борьбы с раком, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Вручение наборов прошло накануне.

«Котельниковские волонтеры во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями оказали помощь одиноким онкобольным жителям города наборами с продуктами первой необходимости», - говорится в сообщении.

Всемирный день борьбы с раком проходит 4 февраля. Он был учрежден Союзом по международному контролю рака с целью привлечения внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме.