РИАМО - 5 фев. Пробки в восемь баллов из десяти возможных наблюдаются в пятницу вечером на столичных дорогах, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

Самая сложная ситуация сохраняется в центре – на Садовом кольце. Стоят Крымский вал, Житная улица, Устьинская набережная.

Также заторы скопились и на Третьем транспортном кольце. Здесь движение затруднено на Тульской эстакаде, Автозаводском мосту, Лужнецкой эстакаде.

Еще пробки сохраняются на юго-западе, северо-западе и юго-востоке МКАД.

К 19:00 ожидается, что плотность движения достигнет семи баллов, а к 20:00 – пяти.