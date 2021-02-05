РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поучаствовал в выписке из Московского областного центра охраны материнства и детства первой двойни, рожденной в 2021 году, он поздравил молодых родителей, сообщается на сайте администрации округа.

«Рождение ребенка – всегда счастье. А двойня – счастье вдвойне. От всей души поздравляю Елизавету и Александра с рождением двух очаровательных малышек – Александры и Мишель. Это первая двойня, рожденная в городской округе Люберцы в 2021 году», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что всего с начала 2021 года в роддоме Люберец появились на свет 374 ребенка, из них – пять двоен.

«Радует, что в прошлом году у нас увеличилось количество родов, и надеюсь, что в текущем году эти показатели будут выше. Искренне поздравляю родителей. Терпения вам, здоровья, сил, любви, семейного счастья», – добавил Ружицкий.