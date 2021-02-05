РИАМО - 5 фев. С 7 по 11 февраля в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-12 градусов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы», - говорится в сообщении.

Также спасатели призвали не оставлять электрообогреватели без присмотра и не перегружать электросеть. Не допускается нахождение детей одних в комнате с включенным нагревательным прибором.

В Москве в Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.