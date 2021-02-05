РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. В обычный режим работы вернулись спортивные занятия для пожилых людей в рамках проекта «Активное долголетие» в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Инструкторы по спорту МУ «Дирекция спортивных сооружений» вновь начали проводить занятия для людей старшего возраста. Люберчане могут посещать секции скандинавской ходьбы, спортивных танцев, ОФП, настольного тенниса на стадионах и в Доме ветеранов. Чтобы ходить на занятия, необходимо предоставить одну из справок - на антитела к коронавирусу или о вакцинации», - говорится в сообщении.

С расписанием можно ознакомиться по ссылке.