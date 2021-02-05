РИАМО - 5 фев. В подмосковных Луховицах почти 360 человек переедут из аварийного жилья в две шестиэтажных новостройки, переселение запланировано на 2023 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Для 359 переселенцев будут приобретены современные комфортабельные квартиры в новых домах в Учебном переулке. Всего будет расселено 149 аварийных помещений общей площадью более 2,8 тысячи квадратных метров», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В новостройки переедут жители аварийных домов на улицах Жуковского, 50 лет Октября, Центральной.

Сейчас застройщик готовится подать заявку для получения разрешения на строительство.