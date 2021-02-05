РИАМО - 5 фев. «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» готовы привлечь к работе дополнительные 700 бригад численностью 2,8 тысячи человек из-за резкого понижения температуры, сообщил РИАМО министр энергетики Московской области Александр Самарин.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, энергетики готовы при необходимости перейти в режим повышенной готовности. Более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения в электроснабжении», - сказал Самарин.

При объявлении режима повышенной готовности на всей территории обслуживания сетей АО «Мособлэнерго» дополнительно привлекается 275 бригад общей численностью 2,8 тысячи человек.

Исправно и готово к работе почти 1,4 тысячи единиц спецтехники, включая 68 передвижных дизельных электростанций общей мощностью более 14 мегаватт.

В оперативной готовности «Россети Московский регион» находятся 443 бригады в составе 2,2 тысячи человек и 2 726 единиц спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в ликвидации возможных последствий непогоды.

123 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 35,6 мегаватт готовы обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения.

По прогнозам синоптиков, в ночные часы столбики термометров в предстоящие выходные опустятся до минус 20 градусов.