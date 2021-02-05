РИАМО - 5 фев. В Серпуховском историко-художественном музее запустили проект «Народный экскурсовод», в рамках которого гости могут посетить авторские экскурсии местных жителей и городских лидеров мнений, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Каждый тур разрабатывается индивидуально под каждого гида и проходит только один раз. Блогеры, врачи, художники, музыканты, молодые ученые, предприниматели проведут посетителей по «своему» музею, покажут «свои» места», - говорится в сообщении.

Первую авторскую экскурсию провела доцент РГУТИС, член совета Серпуховской ТПП, член совета молодых ученых и специалистов Московской области Татьяна Романишина. Она показала купеческий быт и уникальные фотографии из архивов семьи Мараевых, которые еще никто не видел.

Ближайший тур пройдет 12 февраля. Его проведет чемпионка мира по пауэрлифтингу Ирина Луговая. Экскурсия будет посвящена теме свадьбы в искусстве. Специально для этой экскурсии в музее впервые выставят свадебное платье, венчальные венцы и старинные свечи из фондов музея.