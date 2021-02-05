РИАМО - 5 фев. Исполнители FEDUK и Cream Soda проведут 15 февраля онлайн-концерт со станции «Люблино» московского метро, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Приближается самый романтичный день в году — День влюбленных. Мы вас очень любим, поэтому тоже хотим вас порадовать — вместе с Warner Music Russia и VK мы запускаем проект «День Транспортного Валентина». Нас ждет музыка, крутые призы и, конечно, много любви», - говорится в сообщении.

Москвичей просят до 13 февраля рассказать самую романтичную историю, которая произошла с ними в московском транспорте. Выберут трех авторов. Победители получат романтический ужин на двоих в ресторане «Волга-Волга» на Северном речном вокзале, поездку на ретротрамвае. Свои истории нужно отправлять на тематический сайт.

Также москвичи смогут выиграть ночную фотосъемку в подземке и тематические карты «Тройка».

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