РИАМО - 5 фев. Жилой комплекс комфорт-класса «Реут», который расположился в 3 км от МКАД, всего в 20 минутах ходьбы от станции метро «Новокосино», аккредитован во всех крупнейших ипотечных банках, сообщает пресс-служба ГК «Гранель».

Покупателям доступна покупка квартиры с помощью ипотечного кредита от таких банков, как Сбербанк, ВТБ, «АК БАРС» Банк, «Росбанк Дом», Банк «Открытие», Банк ДОМ.РФ, Металлинвестбанк, Совкомбанк, Абсолют Банк, Банк Уралсиб, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, СМП Банк. Застройщиком выступает ГК «Гранель».

Банки предлагают различные программы кредитования. Среди них - льготная ипотека, семейная ипотека, военная ипотека и классические продукты. Покупателям доступна и субсидированная застройщиком ставка. Кредитование начинается по ставке от 0,01% годовых.

ЖК «Реут» представляет собой три монолитных жилых дома переменной этажности (от 18 до 25 этажей), разработанных по индивидуальному проекту и расположенных на территории 1,5 га. В новом комплексе от ГК «Гранель» нашло отображение гармоничное сочетание урбанистических решений, комфорта и удобной транспортной доступности.

Лаконичный архитектурный облик комплекса создают прямые линии и контрастные цветовые решения фасадов, что позволяет объекту удачно вписаться в окружающий ландшафт.

Покупателям доступен широкий диапазон жилья. Оригинальный проект позволил создать в ЖК «Реут» большое количество разнообразных планировок. Площади квартир варьируются от 21 до 77 квадратных метров, отметил заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. Стоимость квартир начинается от 3,9 млн рублей.

В ЖК «Реут» запланировано строительство подземного паркинга, а на первых этажах жилых корпусов будет представлена многообразная инфраструктура: детский сад на 93 места, супермаркет, салоны красоты, кафе и все, что необходимо для комфортной жизни. Сочетание максимально удобных пешеходных дорожек, подъездов к домам и оптимальное количество зеленых зон будут благоприятно влиять на настроение всех жителей и гостей комплекса.