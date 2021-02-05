РИАМО - 5 фев. Малооблачный антициклон, пришедший в Москву, может сделать текущий февраль лидером по количеству солнечного света по итогам многолетних наблюдений за погодой второго месяца зимы, сообщается на сайте «Метеоновости».

По данным метеонаблюдений, в последние годы количество солнечного света в столице уменьшается в феврале. С 1961 по 1990 год этот показатель составил в среднем 72 часа, а за период с 1981 по 2010 год — 62 часа.

«С учетом того, что продолжительность светового дня в феврале постепенно увеличивается в среднем от 9 до 10 часов в сутки, можно примерно рассчитать, что для выполнения Москвой нормы солнечного сияния в этом месяце необходимо полноценных восемь дней с хорошей малооблачной погодой», — говорится в сообщении.

В пятницу в Москве уже светит солнце, поэтому отсчет пойдет именно от этого дня. Кроме того, синоптики прогнозируют такую же погоду и в последующие дни.

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