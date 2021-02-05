РИАМО - 5 фев. Транспортная развязка на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира в настоящий момент готова на 76%, строительные работы планируется полностью завершить в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В пятницу объект осмотрел мэр Сергей Собянин. Возведение магистрали началось в 2019 году. Дорога обеспечит бессветофорное движение транспорта по двум крупнейшим городским магистралям – Северо-Восточной хорде и Ярославскому шоссе.

«Строительство новой городской магистрали Северо-Восточной хорды вступило в завершающую стадию. Выполнено уже 76% работ. На пересечении с проспектом Мира заканчивается строительство одной из крупнейших развязок будущей магистрали. Сложнейший транспортный узел, который мы планируем ввести в эксплуатацию в 2022 году», – подчеркнул Собянин.

После введения магистрали в эксплуатацию значительно уменьшится количество транспорта на Ярославском шоссе, северо-восточном участке МКАД и Енисейской улице. Транспортная доступность улучшится у 350 тысяч человек.

Проект подразумевает строительство нескольких крупных эстакад. Так, построят две шестиполосные эстакады протяженностью 702 и 460 метров. Еще четыре эстакады обеспечат съезды с основного хода СВХ на Ярославское шоссе в сторону области и с Ярославского шоссе на СВХ при движении в сторону центра.

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