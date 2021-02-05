РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. В пятницу Дирекция спортивных сооружений городского округа Люберцы приглашает люберчан и гостей округа на каток, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Каток на стадионе «Электорон» открылся сегодня в 12:00. Катки на стадионах «Торпедо» и «Урожай» открылись сегодня в 13:00. Катки на стадионах «Труд», «Балятино» откроются в 17:00. Все катки будут работать до 22:00», - говорится в сообщении.

Вход на катки бесплатный с соблюдением всех мер предосторожности, связанными с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Посетители должны соблюдать социальную дистанцию. Вход на стадион в масках!