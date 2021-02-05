РИАМО - 5 фев. В столице приступили к завершающему этапу реконструкции Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского, здание реконструируют за счет федерального бюджета, сообщается на сайте мэра Москвы.

«В обновленном медицинском корпусе будут расположены отделения микрохирургии, нейрохирургии, хирургии печени и пересадки почки, хирургии пищевода и желудка и другие отделения, оснащенные по последнему слову техники», — отметил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Стройка входит в число особо значимых проектов. Работы ведутся на пересечении Погодинской улицы и Абрикосовского переулка.

Реконструкция стартовала в 2012 году, однако по причине отсутствия финансирования, а также необходимости доработать проект в соответствии с новыми требованиями законодательства, работы были приостановлены на этапе установки монолитных конструкций.

Левкин отметил, что проектом предусмотрен капремонт имеющейся части здания, а также возведение надстройки с седьмого по 12-й этажи и двух пристроек. Также к существующему зданию будут пристроены две лифтовые группы с уровня подвала по 12-й этаж включительно. Общая площадь корпуса составит 39,4 тысячи квадратных метров по окончанию работ.