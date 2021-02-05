РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 фев. Аварийная бригада подмосковных Котельников находится в постоянной готовности в период сильных заморозков, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В связи с предстоящим понижением температуры наружного воздуха и усилением морозов в подмосковном регионе руководитель коммунального предприятия МУЖКП «Котельники» Сергей Барбаш провел экстренное совещание с начальниками служб и подразделений, посвященное особенностям работы систем жизнеобеспечения города в режиме повышенной готовности.

«В ходе совещания был разработан четкий алгоритм действий, особое место в котором было уделено обеспечению контроля за поддержанием необходимого уровня теплоносителя на объектах генерации тепла», - говорится в сообщении.

В настоящее время для обеспечения бесперебойной работы всех систем энергетики и ЖКХ городского округа Котельники в постоянной готовности находится аварийная бригада, оснащенная специализированной техникой, подготовлены мероприятия, связанные с наличием аварийного запаса материалов на складе. Обеспечены резервными источниками питания и коммунальные объекты, за которыми закреплены передвижные дизельные генераторы на случай нарушения подачи электроснабжения.

«Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что городские системы жизнеобеспечения к работе в экстремальных условиях готовы», - завершается в сообщении.