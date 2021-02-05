РИАМО - 5 фев. В столице возбуждено уголовное дело по факту истязания ребенка в частном детском саде на западе города, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По предварительным данным, 28 января воспитатель частного детского сада во время проведения занятий применила за непослушание физическую силу к малолетнему ребенку, в результате чего причинила последнему телесные повреждения», – сказала Иванова.

После рассказа ребенка его родители обратились в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям 117 УК РФ (истязание), 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следствие собирается установить, имелись ли у организации разрешения на предоставление услуг, которые оказывались несовершеннолетним.

На текущий момент с женщиной проводятся необходимые следственные действия. После получения необходимых медицинских документов будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза.

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