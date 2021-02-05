РИАМО - 5 фев. Для того, чтобы избавиться от хронической усталости, следует внести изменения в рабочий график, добавив перерывы каждые 1-1,5 часа и физические упражнения, сообщает aif.ru.

По мнению врача-невролога Инессы Колчу, особенно необходимы паузы и переключение внимания при монотонной работе. Не стоит также забывать и о выходных.

«Хроническая усталость может серьезно испортить жизнь человека, ведь она приводит к общему упадку сил, невозможности нормально работать, отказу от социальных контактов», - считает врач.

Есть также и медикаментозные методы лечения. Однако принимать препараты можно только после назначения врача.

Имеются и другие методы лечения, которые помогают человеку вернуться к здоровому состоянию. Это так называемые общеукрепляющие мероприятия. Например, надо по возможности уходить от стрессовых ситуаций и избегать переутомления.

Избавится от этого недуга помогут выезды на природу и путешествия.