РИАМО – 5 фев. Неизвестные устроили массовых расстрел бездомных собак в одном из поселков Подмосковья, местные жители подали заявления в полицию после произошедшего, сообщает РЕН-ТВ.

По словам очевидцев, догхантеры на черном внедорожнике ездили по улицам поселка Большие Вяземы и стреляли в животных из оружия. Пострадали порядка пяти животных.

«Погибли дворняги, причем все они уже были чипированы, стерилизованы и не представляли для людей никакой опасности. Местные жители их хорошо знали и постоянно покармливали. В полицию уже написали несколько заявлений», — говорится в сообщении.

Это уже не первый подобный случай, пару месяцев назад был похожий инцидент. По данным зоозащитников, владельца машины уже вызывали на беседу в полицию. ​