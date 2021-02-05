РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. Жители городского округа Люберцы в рамках благотворительной акции «Спорт каждый день» могут подарить спортинвентарь для зимних видов спорта детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также воспитанникам социальных учреждений для несовершеннолетних, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

Организаторами акции выступили сторонники партии «Единая Россия» совместно с некоммерческими объединениями и другими партнерами.

«Акция «Спорт каждый день», приуроченная ко Дню зимних видов спорта в России, в городском округе Люберцы стартует 8 февраля. В рамках акции открыт сбор нового спортивного инвентаря для зимних видов спорта (шайбы, клюшки, коньки, ледянки и так далее) для передачи детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также воспитанникам социальных учреждений для несовершеннолетних», - говорится в сообщении.

В городском округе Люберцы пункт приема спортивного инвентаря будет открыт до 21 февраля в местном отделении партии «Единая Россия» по адресу: улица Кирова, дом №22.