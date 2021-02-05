РИАМО - 5 фев. Группа компаний «Инград» вошла в список самых дорогих публичных российских компаний по состоянию на конец 2020 года по версии рейтингового агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня».

В общем рейтинге девелопер занимает 73 место, поднявшись сразу на 10 пунктов за год. Рыночная капитализация Группы компаний «Инград» выросла на 23% и достигла 659 млн долларов.

Всего в перечень самых дорогих компаний России вошли шесть организаций из отраслей строительства и недвижимости. Среди них – ПАО «Инград» занимает 4 место по общему объему капитализации и 2 место по росту стоимости.

Эксперты агентства РИА Рейтинг ежегодно формируют отчет для оценки произошедших изменений на российском фондовом рынке и среди российских эмитентов. Рейтинг строился по данным Московской Биржи, зарубежных бирж, эмитентов и Центробанка РФ. Оценка капитализации производилась исходя из стоимости выпущенных обыкновенных акций или депозитарных расписок на них, торгующихся на биржах на конец декабря 2020 года.