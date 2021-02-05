РИАМО - 5 фев. Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на юго-западном участке МКАД, движение в районе аварии затруднено, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на 35-м километре внешней стороны МКАД в районе пересечения с улицей Поляны», — говорится в сообщении.

В настоящий момент движение затруднено на участке длиной 9 километров.

Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Общая загруженность дорог Москвы оценивается в 7 из 10 баллов.