РИАМО - 5 фев. Три новых резидента индустриального парка «М-8» в Сергиевом Посаде запустят свое производство, на площадках будет создано более 290 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Муниципальный парк «М-8» в Сергиевом Посаде – это подходящая инвестиционная площадка для развития бизнеса любого направления. Размещенные предприятия обеспечены необходимыми ресурсами для стабильной работы. Здесь имеется достаточное количество свободных площадей для предоставления потенциальным резидентам», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Компания ООО «КСМК» будет заниматься строительством завода по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения. Применяемая технология WKB Systems GmbH позволит выпускать конкурентоспособную на международном рынке продукцию. Это масштабный инвестпроект – более 2 миллиардов рублей инвестиций. На производстве появится 140 рабочих мест.

«ПосадПром» построит в индустриальном парке производство промышленных метизов. В проект инвестируют 150 миллионов рублей. На заводе появится более 50 рабочих мест. Другие резиденты парка смогут пользоваться качественной строительной продукцией прямо с завода-производителя.

Компания ООО «ТЕХМЕТ18» без торгов получила участок для запуска производства комплектующих для аэродромной топливозаправочной техники и оборудования. Объем инвестиций в проект – 200 миллионов рублей. Будет создано более 90 новых рабочих мест.