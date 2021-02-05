РИАМО - 5 фев. Проект строительства двух новых зданий Московского архитектурного института одобрили в ходе заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Решение касается квартала, ограниченного улицами Рождественка, Кузнецкий Мост, Неглинная и Сандуновским переулком», - говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, на участке площадью 1,2 гектара МАРХИ планирует разместить два учебных корпуса общей площадью 2,9 тысячи квадратных метров.

Строительство пройдет по адресу: улица Рождественка, владение 11. Сейчас на участке находятся корпуса института общей площадью 20,2 тысячи квадратных метров и объекты незавершенного строительства.