РИАМО - 5 фев. В Москве возбудили уголовное дело по факту ножевого ранения, по подозрению в совершении преступления задержан брат пострадавшего, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Четвертого февраля в службу «02» сообщили о ножевом ранении по адресу: Москва, Ярославское шоссе, дом 146, корпус 2.

«Обнаружен неработающий, который нарядом скорой медпомощи с колото-резаным ранением груди госпитализирован в медицинское учреждение», - сказал собеседник агентства.

Позднее по тому же адресу задержали другого мужчину, изобличенного в том, что во время словесного конфликта со своим братом предметом, похожим на нож, причинил старшему брату проникающее колото-резаное ранение груди.

По факту происшествия возбудили уголовное дело.