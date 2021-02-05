РИАМО - 5 фев. В Москве возбудили уголовное дело по факту ножевого ранения, по подозрению в совершении преступления задержан брат пострадавшего, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
Четвертого февраля в службу «02» сообщили о ножевом ранении по адресу: Москва, Ярославское шоссе, дом 146, корпус 2.
«Обнаружен неработающий, который нарядом скорой медпомощи с колото-резаным ранением груди госпитализирован в медицинское учреждение», - сказал собеседник агентства.
Позднее по тому же адресу задержали другого мужчину, изобличенного в том, что во время словесного конфликта со своим братом предметом, похожим на нож, причинил старшему брату проникающее колото-резаное ранение груди.
По факту происшествия возбудили уголовное дело.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии