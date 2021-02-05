РИАМО - 5 фев. В последнюю неделю января пассажиропоток в столичном метро и на МЦК вырос на 1,4 миллиона больше, чем неделей ранее – с 65% до 69%, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Ограничения снимают, а пассажиры постепенно вновь возвращаются в общественный транспорт» - говорится в сообщении.

Лидером по числу пассажиров стала МЦК. На прошлой неделе кольцом воспользовались 2,6 миллиона пассажиров. Это 83% от тех же дней год назад.

На МЦК, как и на других видах Московского транспорта, регулярно проводят дезинфекцию.

В общественном транспорте Московского региона нужно по-прежнему надевать маску и перчатки.

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