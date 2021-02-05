РИАМО - 5 фев. Житель Подмосковья Евгений Москвин выиграл в лотерею более 20 миллионов рублей, счастливый билет он купил во время кофе-брейка, сообщает пресс-служба «Столото».

Его числа «выстрелили» в ходе 16517-го тиража. Счастливчик выбрал одну комбинацию на 10 тиражей подряд.

«Я возвращался с работы, когда получил СМС о выигрыше. Зашел в личный кабинет и увидел многомиллионную сумму. Я рассчитывал на победу, но не ожидал, что повезет так крупно. Для меня это целое состояние», — отметил Москвин.

На эти деньги мужчина купит просторную квартиру в Москве. Каждый день он тратит много времени, добираясь из дома на работу и обратно.