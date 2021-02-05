РИАМО - 5 фев. Московская скорая помощь получила 200 портативных УЗИ-аппаратов с функцией дистанционной передачи данных, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Аппаратами можно пользоваться уже во время вызова. Врачи, которые будут работать с ними, прошли дополнительное обучение.

«Например, в случае неясной одышки или травме грудной клетки, скорая может оперативно провести ультразвуковой осмотр, направить видео или фотоматериалы в единый цифровой архив и получить от коллег второе мнение», — написал Собянин на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что новое оборудование поможет сделать работу врачей удобнее.

Ранее Москва увеличила увеличила объемы оказания медпомощи онкобольным на треть, несмотря на пандемию коронавируса. В столице на данный момент создано шесть онкологических центров.