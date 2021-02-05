РИАМО - 5 фев. В деревне Бурцево Талдомского городского округа пресекли работу нарколаборатории, изъят мефедрон, сообщается на сайте МВД Медиа.

Емкости с порошкообразным веществом суммарным весом порядка 10 килограммов, весы, а также лабораторное оборудование, которые находились на участке в хозяйственном помещении, обнаружили, а затем изъяли полицейские.

«В результате исследования изъятого вещества установлено, что оно является наркотическим средством – мефедроном», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также оперативники обнаружили замаскированное хранилище, которое находилось рядом с участком в лесном массиве и было оборудовано в яме. Правоохранители изъяли из тайника 20 пластиковых канистр с бесцветной жидкостью объемом 15 и более литров.

40-летнего приезжего из Владикавказа задержали при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром». В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Волк отметила, что мощность лаборатории позволяла изготавливать порядка 30 килограммов синтетических наркотиков в месяц. Сбывать товар планировали через тайники-закладки. Вместе с ликвидацией производства, сотрудники полиции смогли пресечь поступление на черный рынок свыше 50 тысяч разовых доз запрещенных веществ, общая сумма которых составила порядка 75 миллиона рублей. По факту преступления возбуждено дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ.