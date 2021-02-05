РИАМО – 5 фев. Переболевшие коронавирусной инфекцией могут испытывать провалы в памяти, спутанность сознания и терять концентрацию, однако восстановить когнитивные функции вполне возможно, сообщила врач-невролог Снежана Борисова.

«Коронавирус немало бьет по когнитивным сферам в организме, это уже доказано и изучается. В отличие от дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, после коронавируса когнитивные функции восстанавливаются, происходит это довольно быстро», – сказала Борисова в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что врачи назначают препараты с целью активации памяти на месяц-полтора.

Борисова также отметила, что память – это «большая мышца», которая требует тренировок. Поэтому важно читать книги, решать кроссворды, играть в игры. После работы желательно пройтись по свежему воздуху 10-15 минут, а при отсутствии такой возможности – хотя бы проветрить комнату перед сном.

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5 ФЕВРАЛЯ

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