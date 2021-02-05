РИАМО - 5 фев. Самолет Ил-114 экстренно сел в подмосковном аэропорту Жуковский после проблем с двигателем, посадка прошла штатно, сообщает «Интерфакс».

«Во время полета в самолете сработал датчик температуры масла одного из двигателей. Экипаж <...> решил прервать полет», — говорится в сообщении.

Посадка борта прошла в штатном режиме.

Ил-114 — ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный в 80-х годах XX века в КБ Ильюшина.​

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