РИАМО - 5 фев. МЧС разослало жителям Московской области СМС-сообщения с предупреждением об аномально холодной погоде, температура воздуха будет ниже нормы на 7-12 градусов, передает корреспондент РИАМО.

«С 07 по 11 февраля в Московской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-12 градусов. Будьте осторожны», - говорится в СМС.

Столбики термометров могут опуститься до минус 25 градусов.

Жителям при такой погоде рекомендуется теплее одеваться, больше двигаться. Также на морозе лучше не надевать металлические украшения и не следует курить на улице. Переохлаждение может привести к летальному исходу.

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