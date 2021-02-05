РИАМО - 5 фев. На 53-м году жизни скончался сыгравший в «Майоре Громе» и «Бригаде» актер Виталий Альшанский, передает РИА Новости.

«Он умер. Я точно не знаю, что произошло, говорят, что сердечная недостаточность», — сказала знакомая артиста Ольга Сидорова.

Альшанский родился 20 октября 1968 года в Новочеркасске. Окончил режиссерский факультет Щукинского училища.

Зрителям он запомнился по ролям в сериалах «Бригада», «Полицейский с Рублевки», «Доярка из Хацапетовки», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». Также снимался в фильмах «Бумер» и «Мама не горюй-2», ряде других лент.