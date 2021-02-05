РИАМО - 5 фев. Столичная прокуратура назначила проверку по информации СМИ об избиении пятилетнего ребенка в частном детском саду на западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Основанием для организации проверки послужила публикация СМИ, в которой сообщалось о получении пятилетним мальчиком телесных повреждений в частном детском саду, расположенном на улице Гвардейской в Москве, и применении к ребенку жестоких методов воспитания», - говорится в сообщении.

Врачи подтвердили наличие у ребенка телесных повреждений. Прокуроры установили факты ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

«Проверка продолжается, по ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии иных мер прокурорского реагирования», - отметили в ведомстве.