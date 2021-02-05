РИАМО - 5 фев. Жительница Воскресенска признана виновной в убийстве матери в 2009 году, женщину приговорили к семи годам колонии строгого режима, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следствием и судом установлено, что в апреле 2009 года женщина, находясь в своем домовладении в селе Михалево городского округа Воскресенск, в ходе бытовой ссоры совершила убийство 53-летней матери путем ее удушения. Убийство было совершено на глазах 16-летней дочери и супруга», - говорится в сообщении.

Супруги сожгли тело потерпевшей во дворе и захоронили останки на кладбище в деревне Юрасово в заброшенной могиле. Спустя месяц семья обратилась в полицию с заявлением об исчезновении женщины без вести. Она якобы уехала к подруге в Москву и не вернулась. Долгие годы она считалась пропавшей.

Группа по расследованию преступлений прошлых лет в 2018 году решила возбудить уголовное дело по факту ее исчезновения. Следователи определили прямых очевидцев убийства – мужа и дочку виновной. Они рассказали обстоятельства преступления.

Несмотря на сложность в расследовании данного уголовного дела из-за отсутствия тела потерпевшей и давности совершенного убийства, удалось найти достаточно доказательств. Проведены допросы и проверки показаний на месте с участием свидетелей, в том числе на кладбище, где были захоронены останки потерпевшей. Проведены генетические и медицинские экспертизы, а также тесты на «детекторе лжи».

Суд приговорил женщину к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.