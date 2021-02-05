РИАМО - 5 фев. Мошенник под видом сотрудника банка похитил у столичной пенсионерки со счета свыше 368 тысяч рублей, полиция возбудила уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

К столичным полицейским обратилась пенсионерка и заявила о краже денежных средств с банковского счета.

«На телефон женщине <...> позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка. Он предложил сохранить денежные средства на счете и получил реквизиты банковской карты, после чего со счета была совершена кража 368,4 тысячи рублей», — сказал собеседник агентства.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Устанавливается личность злоумышленника.