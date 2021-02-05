РИАМО - 5 фев. Подмосковные вузы вернутся к очному обучению с 8 февраля с соблюдением мер эпидбезопасности, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«В вузах будут действовать обязательные меры безопасности: термометрия, регулярные проветривания, дезинфекция. Их действие продлится как минимум до 1 января 2022 года», – написала Каклюгина в Instagram.



Колледжи Московской области возобновили обучение в очном формате с 13 января, школы и детсады в регионе работают в штатном режиме.

Столичные студенты также возвращаются к очному обучению с 8 февраля. Учащимся разблокируют карты для проезда в общественном транспорте.

«Хочется выбросить их гаджеты»: что бесит преподавателей в современных студентах>>