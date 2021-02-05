РИАМО - 5 фев. Работы по реконструкции Краснобогатырской улицы на востоке города планируют завершить во втором квартале 2022 года, власти уже нашли подрядчика, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«На первом этапе предстоит построить проектируемый проезд №422, мост через реку Яуза и подпорные стенки», — сказал глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Проектируемый проезд обеспечит связь между Краснобогатырской улицей и проспектом Ветеранов. На участке появятся тротуары и светофоры.

Контракт на работы заключен с ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО». Работы должны быть выполнены в течение 14 месяцев.