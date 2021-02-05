РИАМО - 5 фев. В составе транспортно-пересадочного узла «Мичуринский проспект» в столице построят подземную парковку на 72 машино-места, рядом с ней также появится зона отдыха, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Площадь сооружения высотой в два этажа составит порядка 3,7 тысячи квадратных метров. Автостоянка расположится над станцией «Мичуринский проспект». Выездную рампу на территории стоянки превратят в зону отдыха с деревьями.

«Такой подход к оформлению и использованию пространства позитивно влияет на городскую среду. Он делает из утилитарного объекта центр притяжения и отдыха. Вентиляционные камеры, которые расположатся рядом с въездом, также станут объектами благоустройства», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Въезд и выезд из подземной стоянки будет происходить со стороны улицы Удальцова.

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