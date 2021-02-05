РИАМО – 5 фев. На получение Нобелевской премии могут номинировать разработчиков российской вакцины от коронавируса, однако могут быть и предложения относительно разработчиков совершенно нового класса вакцин, сообщил президент РАН Александр Сергеев.

«То, что достойны, - это, наверное, бесспорно. По направлению «Физиология» будут номинации с нашими вакцинами. Нобелевский комитет имеет некий список рассылки по тем уважаемым ученым, мнение которых важно в номинации. Я почти уверен, что будут номинации с предложениями разработчиков наших вакцин включить в этот список», - сказал Сергеев.

Он отметил, что, однако, могут быть и предложения относительно разработчиков совершенно нового класса вакцин.

«Я бы не абсолютизировал Нобелевскую премию. Конечно, премия выдается за выдающиеся достижения. Но есть определенная политизация», - заключил Сергеев.​

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5 ФЕВРАЛЯ

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