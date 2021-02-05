РИАМО - 5 фев. В столице выявили двух автомобилистов, которые вместе получили более 130 штрафов за парковку, у одного из них рекордный показатель – 67 штрафов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московской административной дорожной инспекции.

«В базе МАДИ числятся два гражданина, которые получили более чем по 60 штрафов за нарушение правил остановки и стоянки в столице. У первого водителя 67 нарушений», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что у второго водителя накопилось 65 штрафов.

Ранее представитель ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» рассказал о том, что водители стали более ответственно относиться к соблюдению правил остановки и стоянки. Так, за шесть лет среднесуточное число автомобилей, эвакуируемых в столице на спецстоянки, снизилось с 900 до 700.