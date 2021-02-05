РИАМО - 5 фев. Почти все транзакции по оплате парковки в столице проводятся с помощью мобильных телефонов, популярностью у водителей пользуется приложение «Парковки Москвы», сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ «АМПП».

«98% столичных автомобилистов пользуются мобильным телефоном при оплате парковки в городе, причем более 90% используют мобильное приложение «Парковки Москвы» как самый быстрый и удобный способ оплаты», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что приложение «Парковки Москвы» позволяет оплатить или продлить парковку всего за несколько кликов.

Также в приложении есть дополнительные полезные функции – например, возможность просмотреть и оплатить штрафы и эвакуацию, скорректировать парковочную сессию, включить фильтр, показывающий парковочные места для инвалидов.