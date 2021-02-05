РИАМО - 5 фев. Больше всего нарушений, связанных с неправильной парковкой автомобилей, регистрируется в Центральном административном округе столицы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

«Чаще всего правила остановки и стоянки автомобилисты нарушают в ЦАО. В прошлом году инспекторы МАДИ выявили в этом округе 35,7 тысячи нарушений. Также в рейтинг лидеров вошли Западный и Северный округа — 15 и 14 тысяч нарушений соответственно», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что меньше всего нарушений правил остановки и стоянки автомобилей в прошлом году зафиксировали в Зеленограде — 631.

Кроме этого, в списке с наименьшим количеством нарушений также числятся Юго-Западный округ и ТиНАО – 5,5 и 6,8 тысячи соответственно.