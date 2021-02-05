РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 фев. В Котельниках пресекли факт незаконной торговли с автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В отдел потребительского рынка и услуг поступил звонок от жительницы Котельников. Она пожаловалась на незаконную торговлю с машины на улице Сосновой.

«Сотрудники администрации Котельников незамедлительно выехали по указанному адресу. Действительно, на улице осуществлялась торговля с «Газели». Документов ни на продукцию, ни на деятельность у продавца не было. Торговля была пресечена на месте», - говорится в сообщении.

Данный адрес взяли на контроль для дальнейшей проверки.

«Уважаемые жители Котельников! Просим вас бдительней относиться к своему здоровью и не покупать продукты питания в местах несанкционированной торговли», - заключается в материале.