РИАМО - 5 фев. Больше всего новых выявленных случаев коронавируса за сутки в Подмосковье выявили в Красногорске (71) и Солнечногорске (65), всего за это время в области выявили 946 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб.

Ни одного случая Covid-19 не выявили за сутки во Власихе, Бронницах, Звездном городке, Молодежном, Лотошине, Протвине, Рошале и Пущине.

По одному случаю — в Красноармейске, Лосино-Петровском, по два случая выявили в Реутове, Талдоме, Котельниках, Краснознаменске, по три — в Ивантеевке, Можайске, Лыткарине, Озерах, Зарайске, Волоколамске, четыре — во Фрязине, Электростали, по пять — в Луховицах и Дзержинском, шесть — в Шаховской, семь — в Серпухове, Чехове, Шатуре, Павловском Посаде, Электрогорске, девять — в Щелкове, Кашире, десять — в Ступине, Истре и Егорьевске.

11 случаев выявили в Пушкине, по 13 — в Рузе, Серебряных Прудах, Клину, Черноголовке, Воскресенске и Долгопрудном. 14 случаев — в Дубне, 16 — в Дмитрове, по 17 — в Одинцове и Коломне, 18 — в Наро-Фоминске, 19 — в Жуковском, 22 — в Лобне, 24 — в Богородском округе, 31 — в Орехово-Зуеве, 32 — в Сергиевом Посаде, 34 — в Раменском, 35 — Подольске, 36 — в Ленинском округе, 37 — в Люберцах. Еще 41 случай выявили в Домодедове, 45 — в Химках, по 47 — в Балашихе и Мытищах, 59 — в Королеве.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 197 413 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3940 пациентов, выздоровели 158 141 человек.

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Текстовая трансляция

5 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Исследование пятой вакцины от коронавируса завершат в РФ до конца 2021 г. Она захватывает весь необходимый потенциал вирусных угроз, особенно в осенне-весенний период.

- Очное обучение студентов возобновляется в Москве с 8 февраля. Для студентов разблокируют карты для льготного и бесплатного проезда.

- В Подмосковье поступило еще более 40 тысяч доз вакцины «Спутник V». Всего в регион поступило 214 тысяч доз вакцины от Covid-19.

- Более 116 тыс человек привились в Подмосковье от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и исключительно на добровольной основе.

- За сутки в России зарегистрировали 16 688 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 946 больных. В Москве - 2 032.