РИАМО - 5 фев. В России могут ввести «судебные кредиты» для тех, кто не может позволить себе оплатить услуги адвокатов, пишет «Российская газета».

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству изучает законопроект о судебном финансировании.

«Суть идеи в том, что некие структуры — банки, страховые организации, любые другие, имеющие деньги, — смогут финансировать судебные процессы для граждан и организаций», — поясняется в материале.

Часто бывает так, что у людей нет денег на судебные издержки, поэтому они не обращаются в суд. В таком случае кредитор или инвестор может предоставить средства для этого.

Если процесс будет проигран, внакладе останется только кредитор. Если же выигран, то судебный инвестор получит прибыль. При этом гражданину не придется платить проценты, а также возвращать деньги.