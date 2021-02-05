РИАМО - 5 фев. Снегосплавные службы в Москве работают в усиленном режиме после снегопада, обрушившегося на столичный регион накануне вечером, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосводосток».

Снегопад продолжался до утра пятницы. За сутки выпало 30% от месячной нормы осадков. Коммунальщики непрерывно выполняют работы по уборке снега.

«Весь собранный снег поступает на снегосплавные пункты ГУП «Мосводосток». По оперативным данным, по состоянию на 12:00 пятницы снегосплавные пункты предприятия приняли порядка 500 машин со снегом общим объемом более 8 тысяч кубических метров», - говорится в сообщении.

На балансе «Мосводостока» находятся 14 снегосплавных пунктов. Всего этой зимой пункты приняли около 26 тысяч машин и 371 тысячу кубических метров снежных масс.